Международный аэропорт Бандаранайке в Коломбо приостанавливал работу из-за подозрительного автомобиля. Полиция обследовала машину, но ничего опасного не нашла.

Международный аэропорт Бандаранайке в Коломбо приостанавливал работу из-за подозрительного автомобиля.Машина стояла на парковке недалеко от аэропорта. Трассы, ведущие в воздушную гавань, были перекрыты. Вылеты самолетов были приостановлены, прием рейсов осуществлялся в штатном режиме.Полиция обследовала подозрительный автомобиль, но ничего опасного не нашла. После этого аэропорт возобновил отправку рейсов, передает "Интерфакс".21 апреля на Шри-Ланке произошла серия терактов. Взрывы прогремели в храмах, отелях и жилых домах Коломбо. Жертвами терактов стали 359 человек, ранения получили 520 человек. Ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в России). По данным РИА Новости, полиция задержала более ста подозреваемых.