Российский нападающий Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин прокомментировал поражение своей команды в седьмом матче серии плей-офф Кубка Стэнли с Каролина Харрикейнз. Капитан столичных заявил, что первые два периода хозяева льда доминировали, однако потом соперник сумел вернуться в игру.

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин прокомментировал поражение своей команды в седьмом матче серии плей-офф Кубка Стэнли с "Каролина Харрикейнз". Капитан "столичных" заявил, что первые два периода хозяева льда доминировали, однако потом соперник сумел вернуться в игру."Тяжело что-то говорить. Мы доминировали первые два периода. Но затем случились два удачных отскока – и "Каролина" вернулась в игру. Это была отличная серия. Много жестких стыков. Испытываем большое разочарование. К сожалению, ничего уже сделать нельзя", – цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.Напомним, что в решающем матче серии "Вашингтон" на своем льду уступил "Каролине" в овертайме со счетом 3:4 и выбыл из Кубка Стэнли.