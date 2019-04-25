Общая сумма причинённого ущерба превысила 30 тысяч рублей

Общая сумма причинённого ущерба превысила 30 тысяч рублейЖителя Александровского района подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.21-летнего юношу задержали после поступивших в полицию сообщений о фактах дистанционного мошенничества.В одном случае 55-летняя потерпевшая, увидев в соцсети объявление о продаже электронной техники, заказала у него смартфон. Деньги, предназначенные для оплаты, женщина перевела онлайн.Аналогичным образом поступил и 19-летний молодой человек, откликнувшийся на такое же объявление.Заказанные ими товары так и не пришли. Общая сумма причинённого ущерба превысила 30 тысяч рублей.Расследование уголовных дел продолжается. Правоохранители проводят проверку на причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.