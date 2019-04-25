Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг проходящего в Штутгарте турнира с призовым фондом 820 тысяч долларов. Соперница Анастасии немка Юлия Гергес снялась с турнира.

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг проходящего в Штутгарте турнира с призовым фондом 820 тысяч долларов. Соперница Анастасии немка Юлия Гергес снялась с турнира.Первый сет остался за Гергес 6:4, но во второй партии верх взяла Анастасия 6:2. В третьем сете при счете 4:0 в пользу Павлюченковой немка завершила борьбу. Таким образом, Анатасия Павлюченкова вышла в 1/8 финала, где ее соперницей будет эстонка Анетт Контавейт.Чешка Петра Квитова уже пробилась в четвертьфинал, обыграв в двух партиях бельгийку Гретье Миннен 6:1, 6:4. Квитова сыграет с победительницей матча Анастасия Севастова (Латвия) — Лаура Зигемунд (Германия).