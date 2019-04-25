Американцы развили необычайную активность у переправы через Керченский пролив. Силы Соединенных Штатов активно патрулируют зону вокруг полуострова и Крымского моста, держа трассу под наблюдением. Что происходит?
Американцы развили необычайную активность у переправы через Керченский пролив. Силы Соединенных Штатов активно патрулируют зону вокруг полуострова и Крымского моста, держа трассу под наблюдением. Что происходит?
Военные США организовали "воздушное кольцо" над
полуостровом, сообщают украинские СМИ. Так, 22 апреля самолет радиоэлектронной разведки
Boeing RC-135V проводил патрулирование вдоль берега Крыма.
На следующий день американские самолеты вновь приблизились к
Крымскому мосту. Разведывательный беспилотник США пролетел над Донбассом, после
чего повернул на юг и совершил разведку вдоль берега полуострова.
Кроме того, сообщает украинское издание Politeka, патрулирование
недалеко от Крымского моста совершал самолет США P-8A Poseidon, предназначенный
для ликвидации подводных лодок. По сути, разведку у полуострова американцы
ведут каждый день. Так, накануне, 24 апреля, в воздухе вновь был замечен
самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V.
Чем можно объяснить активность американцев у Крымского
моста? Эксперты не исключают, что США намерены узнать больше о возможностях
российской военной группировки, сосредоточенной в азовско-черноморском регионе.
При этом в США не раз высказывались в пользу уничтожения
. После открытия автомобильной части переправы в мае прошлого
года некоторые журналисты призвали нанести по ней военный удар.
Свои горячие головы есть и в Киеве. Одни радикалы
высказываются за ракетные удары по Крымскому мосту. Другие хотят разбомбить
переправу с помощью артиллерии.
Но беспокоиться не о чем – Крымский мост находится под
надежной защитой. Безопасность трассы обеспечивают мощные сухопутные, наземные
и воздушные группировки российских вооруженных сил.
Чего стоит один только "Вышний Волочек", готовый в
любой момент встать на защиту . Современный корвет оснащен
крылатыми ракетами "Калибр", эффектные пуски которых по террористам в
Сирии изрядно напугали наших западных "партнеров".