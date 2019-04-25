Большой десантный корабль Георгий Победоносец будет курировать Республика Башкирия. Указ врио главы республики опубликован на портале правовой информации.

Большой десантный корабль "Георгий Победоносец" будет курировать Республика Башкирия. Указ врио главы республики опубликован на портале правовой информации, передает ГТРК "Башкортостан". Договор о шефских связях подписали глава республики Радий Хабиров и командир корабля Андрей Жарков 23 февраля этого года. Капитан заверил, что флаг Республики Башкортостан будет подниматься при каждом заходе большого десантного корабля в зарубежные порты.Так, согласно документу, правительство республики обязуется содействовать отбору кандидатов и направлению военнослужащих по контракту для прохождения службы на Северном флоте. Кроме того, власти будут принимать участие в организации выступлений творческих коллективов.