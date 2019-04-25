Американцы развили необычайную активность у переправы через Керченский пролив. Силы Соединенных Штатов активно патрулируют зону вокруг полуострова и Крымского моста, держа трассу под наблюдением. Что происходит?

Американцы развили необычайную активность у переправы через Керченский пролив. Силы Соединенных Штатов активно патрулируют зону вокруг полуострова и Крымского моста, держа трассу под наблюдением. Что происходит?Военные США организовали "воздушное кольцо" надполуостровом, сообщают украинские СМИ. Так, 22 апреля самолет радиоэлектронной разведкиBoeing RC-135V проводил патрулирование вдоль берега Крыма.На следующий день американские самолеты вновь приблизились кКрымскому мосту. Разведывательный беспилотник США пролетел над Донбассом, послечего повернул на юг и совершил разведку вдоль берега полуострова.Кроме того, сообщает украинское издание Politeka, патрулированиенедалеко от Крымского моста совершал самолет США P-8A Poseidon, предназначенныйдля ликвидации подводных лодок. По сути, разведку у полуострова американцыведут каждый день. Так, накануне, 24 апреля, в воздухе вновь был замеченсамолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V.Чем можно объяснить активность американцев у Крымскогомоста? Эксперты не исключают, что США намерены узнать больше о возможностяхроссийской военной группировки, сосредоточенной в азовско-черноморском регионе.При этом в США не раз высказывались в пользу уничтожения. После открытия автомобильной части переправы в мае прошлогогода, некоторые журналисты призвали нанести по ней военный удар.Свои горячие головы есть и в Киеве. Одни радикалывысказываются за ракетные удары по Крымскому мосту. Другие хотят разбомбитьпереправу с помощью артиллерии.Но беспокоиться не о чем – Крымский мост находится поднадежной защитой. Безопасность трассы обеспечивают мощные сухопутные, наземныеи воздушные группировки российских вооруженных сил.Чего стоит один только "Вышний Волочек", готовый влюбой момент встать на защиту . Современный корвет оснащенкрылатыми ракетами "Калибр", эффектные пуски которых по террористам вСирии изрядно напугали наших западных "партнеров".