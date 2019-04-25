Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал информацию о своих заработках. Он признался, что не испытывает чувства вины.

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал информацию о своих заработках. Он признался, что не испытывает чувства вины.Ведущий телеканала "Россия 1" отреагировал на статьи в прессе о его баснословных заработках в 67 миллионов рублей. Тема была поднята в эфире программы "Кто против?", пишет .Речь о гонорарах Соловьева зашла, когда телеведущий Андрей Мишин в шутку предложил выдвинуть Соловьева на пост премьер-министра Украины. В ответ Владимир заявил, что казна Незалежной "не потянет" его премьерство."Нет шансов. Бюджета Украины не хватит. Вы не видели, какая у меня зарплата? Тут какие-то глупцы написали, что у меня зарплата 67 миллионов. Что гораздо ниже моей реальной зарплаты. 67 миллионов за эфир, за час!" – цитирует Соловьева .При этом ведущий не сомневается, что в эту информацию многие поверят. Соловьев напомнил, что первым слухи о его миллионных заработках появились именно благодаря украинскому блогеру, а затем их распространил "Собеседник". При этом сколько на самом деле составляет его заработок в месяц, так и не сказал, отмечает .Соловьев не раз заявлял , что он богатый человек, за что не испытывает чувства вины. Ведущий владеет виллой на берегу итальянского озера Комо. По его словам, наличие у него зарубежной недвижимости никак не говорит об отсутствии патриотизма.