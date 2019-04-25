Общественный транспорт направят в объезд

Общественный транспорт направят в объездНа время проведения крестного хода в день празднования православной Пасхи 28 апреля с 3-х часов дня до 6-ти часов вечера ограничат движение всех видов транспорта по улицам Дворянской, Большой Московской, Большой Нижегородской на участке от улицы Студеная Гора до площади Фрунзе.Движение транспорта предусмотрели в объезд по Студёной Горе, Дзержинского, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали, Гагарина, 2-й Никольской, Княгининской, Никитской, Луначарского, Усти-на-Лабе.В указанное время автобусы направят в объезд по Дзержинского, Октябрьскому пр-кт, Лыбедской магистрали.Движение троллейбусных маршрутов на период проведения Крестного хода: