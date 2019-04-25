У них изъяли гашиш, героин и другие запрещённые вещества

У них изъяли гашиш, героин и другие запрещённые веществаДвух жителей Гусь-Хрустального обвиняют в незаконном хранении наркотических средств в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.Обвиняемых задержали зимой этого года при проведении оперативных мероприятий.Один из фигурантов, 31-летний местный житель, пытался избавиться синтетического наркотического средства массой 0,26 грамма. У второго обвиняемого, 20-летнего гусевчанина, и изъяли 2,22 грамма гашиша.В аналогичных преступлениях обвиняют и жителей Муромского района. В конце января этого года в Муроме полицейские задержали 36 и 37-летних местных жителей, у которых изъяли более 5 граммов героина.Материалы уголовных дел направлены в суд.