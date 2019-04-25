Светлана Лобода выступила с важным заявлением. Певица заявила о подлом обмане.

Светлана Лобода выступила с важным заявлением. Певица заявила о подлом обмане.Официальное заявление Светлана Лобода опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Сейчас артистка находится в туре по Прибалтике. Певица выступила в Риге и Таллинне, где ее концерты прошли с аншлагами. Однако никто не знал о том, что Светлана Лобода выступала... бесплатно."Организатор , на момент нашего приезда в Латвию, просто исчез с деньгами. Но мы приняли решение выступать на всех площадках обозначенных в туре, потому, что для меня самым важным является петь для вас (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – объявила Светлана Лобода.Сейчас певица и ее команда прибыли в Вильнюс. Здесь случилась настоящая катастрофа – артистке попросту некуда было выйти петь. "Сцены попросту нет. Организатор не оплатил площадку , ни свет , ни звук . У нас отсутствует технический райдер , без которого проведение концерта невозможно", – печально заключила артистка.Светлана призналась, что для своих поклонников готова была петь и на улице без всякого оборудования, но "администрация города не позволила". В итоге, Лобода вынуждена отменить свои концерты, запланированные в Вильнюсе и Клайпеде. Певица призналась, что приложит максимум усилий, чтобы не сорвалось ее выступление в Калининграде."Я со своей стороны гарантирую, что мы приложим все усилия, чтобы организатор концертов понёс уголовное наказание. Спасибо за понимание. И я надеюсь , что в скором времени мы обязательно увидимся!" – выразила надежду .Продюсер певицы Нателла Крапивина в своем аккаунте в той же социальной сети назвала имя организатора, жертвами которого они стали. По ее данным, это некий Теймураз Топчиашвили.