Анджелина Джоли планирует отдать большую часть своего многомиллионного состояния старшему приемному сыну. В числе прочего – и продюсерская компания Jolie Pas, что делает 17-летнего Мэддокса одним из крупнейших киномагнатов.

Анджелина Джоли планирует отдать большую часть своего многомиллионного состояния старшему приемному сыну. В числе прочего – и продюсерская компания Jolie Pas, что делает 17-летнего Мэддокса одним из крупнейших киномагнатов.и Брэд Питт, наконец, официально развелись. Долгий процесса по разделу имущества завершен, и артистка уже строит планы на будущее.43-летняя Анджелина Джоли собиратеся сделать крупным киномагнатом своего пасынка. Юноше отойдет продюсерская компания артистки Jolie Pas, которая начиная с 2014 года принесла ей доход в 116 миллионов долларов."Мэддокс умен, и он учится всему, чтобы стать боссом кинематографического бизнеса своей мамы" – цитируют СМИ слова источника в окружении актрисы.Отмечается, что мать и сын очень близки: Мэддокс – единственный из шестерых детей, поддержавший желание расстаться с Брэдом Питтом.Наблюдатели уверены, что компания Анджелины Джоли попадет в надежные руки. Мэддокс уже в 15 лет стал исполнительным продюсером одного из фильмов.Брэда Питта решение бывшей супруги привело в ярость. Актер уверен, что приняла такое решение назло ему. Больше всего 55-летнюю звезду возмущает то, что обделенными остаются остальные пятеро детей, пишет .