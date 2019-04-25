Джонни Депп нашел свое счастье. Актер остановил свой выбор на русской танцовщице. Полина Глен уже перебралась в особняк голливудской звезды.

Джонни Депп нашел свое счастье. Актер остановил свой выбор на русской танцовщице. Полина Глен уже перебралась в особняк голливудской звезды.познакомился с Полиной Гленн на вечринке в Лос-Анджелесе год назад. Намерения у актера самые серьезные – он собирается жениться на танцовщице из Санкт-Петербурга.Полина окончила политехнический университет в Петербурге, затем успела основать студию "L.I.P.S Dance Studio" и заняться бизнесом по продаже ивового травяного чая из Карелии. Невеста Джонни Деппа недавно получила квалификацию гида и переводчика с итальянского. В США Глен перебралась в 2016 году.Как утверждают подруги Полины, она покорила голливудсую звезду своей простотой, девушка никогда не была помешана на деньгах. Когда Депп впервые подошел к Глен, она, якобы, его даже не узнала.Напомним, пережил скандальный развод с Эмбер Херд. В ответ на множество обвинений со стороны бывшей супруги он подал иск за клевету, потребовав выплатить ему 50 миллионов долларов. Кроме того, актар рассказал об изменах супруги с Илоном Маском.С новой избранницей звезда побывала в Белграде, на съемках нового фильма "Минамата", и в Москве, когда приехал в Россию с концертом в рамках тура рок-группы The Hollywood Vampires. Сейчас Полина Глен осваивается в особняке артиста в Лос-Анджелесе и готовится к свадьбе, передает