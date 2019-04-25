Работу отрасли инспекторов контрольно-надзорных органов необходимо реформировать, считают в Единой России. Как отметила председатель экспертного совета площадки Лидерство и развитие, первый вице-президент Опоры России Марина Блудян, для этого нужно обновить и сократить штат инспекторов, повысить эффективность их деятельности, а также стимулировать премиями за отсутствие фактов причинения урона здоровью граждан и материальным ценностям.

Работу отрасли инспекторов контрольно-надзорных органов необходимо реформировать, считают в "Единой России". Как отметила председатель экспертного совета площадки "Лидерство и развитие", первый вице-президент "Опоры России" Марина Блудян, для этого нужно обновить и сократить штат инспекторов, повысить эффективность их деятельности, а также стимулировать премиями за отсутствие фактов причинения урона здоровью граждан и материальным ценностям.По словам Блудян, инспекторы должны стать помощниками длябизнеса. Сокращение имеющегося штата, достойная зарплата тем, кто добросовестнотрудится, предъявление к ним требований не увеличивать число проверок и штрафов -все это позволит повысить качество проверок, снизить давление напредпринимателей, что необходимо для борьбы с коррупцией, уверена она.Необходимо постоянно обучать и повышать квалификациюотобранных специалистов, подчеркнула Блудян. "Мы готовы все это изложить вспециальных подзаконных актах. Но в самом законе должно быть четко прописано,что нужно обновить штат", – сказала она.В связи с этим единороссы предлагают создать специальнуюшколу или учебный центр при правительстве. В его задачу вошло бы обучение иполное обновление инспекторского штата и приведение их компетенций всоответствие с новой нормативно-правовой базой.Предложение по реформе контрольно-надзорных органов партийцыпередали премьер-министру России, председателю "Единой России" ДмитриюМедведеву. Марина Блудян отметила, что сейчас действуют порядка двух миллионовтребований, 221 вид контроля и 541 вид разрешительной документации дляпредпринимателей.Реформирование контрольно-надзорной деятельности существенносократит требования к бизнесу и уберет лишние расходы, заявила председательэкспертного совета площадки "Лидерство и развитие". Так, по оценкеБлудян, порядка 12% стоимости плодово-овощной продукции приходится насоблюдение фитосанитарных норм и требований, 8% цены колбасной продукции – на оформление ветеринарно-сопроводительной документации. По словамэксперта, около 7,5% ВВП – это затраты на получение разрешительнойдокументации.Проверке контрольно-надзорных органов подвергается третьпредпринимателей. При этом количество внеплановых проверок по итогам прошлогогода в 3,4 раза превысило плановые."Необходимо перейти к альтернативной форме контроля инадзора, которая заключается в страховании ответственности работодателя передработниками, страховании ответственности перед потребителями, страхованиирисков нанесения ущерба и вреда жизни и здоровья граждан, материального ущербаи ущерба охраняемых государством ценностей", – уверена Блудян.Кроме того, уверена партиец, нужно четко определить критерииприменения риск-ориентированного подхода, создать простую и прозрачную системуответственности бизнеса.Предложения "Единой России" несут социальнуюзначимость, подчеркнула Блудян. По ее словам, "ЕР" обсуждала эти инициативы справительством и специалистами. "Если они будутреализованы, то это принесет ощутимый вклад в экономику страны и подниметуровень жизни людей", – уверена она.