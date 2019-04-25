Работу отрасли инспекторов контрольно-надзорных органов необходимо реформировать, считают в Единой России. Как отметила председатель экспертного совета площадки Лидерство и развитие, первый вице-президент Опоры России Марина Блудян, для этого нужно обновить и сократить штат инспекторов, повысить эффективность их деятельности, а также стимулировать премиями за отсутствие фактов причинения урона здоровью граждан и материальным ценностям.
Работу отрасли инспекторов контрольно-надзорных органов необходимо реформировать, считают в "Единой России". Как отметила председатель экспертного совета площадки "Лидерство и развитие", первый вице-президент "Опоры России" Марина Блудян, для этого нужно обновить и сократить штат инспекторов, повысить эффективность их деятельности, а также стимулировать премиями за отсутствие фактов причинения урона здоровью граждан и материальным ценностям.
По словам Блудян, инспекторы должны стать помощниками для
бизнеса. Сокращение имеющегося штата, достойная зарплата тем, кто добросовестно
трудится, предъявление к ним требований не увеличивать число проверок и штрафов -
все это позволит повысить качество проверок, снизить давление на
предпринимателей, что необходимо для борьбы с коррупцией, уверена она.
Необходимо постоянно обучать и повышать квалификацию
отобранных специалистов, подчеркнула Блудян. "Мы готовы все это изложить в
специальных подзаконных актах. Но в самом законе должно быть четко прописано,
что нужно обновить штат", – сказала она.
В связи с этим единороссы предлагают создать специальную
школу или учебный центр при правительстве. В его задачу вошло бы обучение и
полное обновление инспекторского штата и приведение их компетенций в
соответствие с новой нормативно-правовой базой.
Предложение по реформе контрольно-надзорных органов партийцы
передали премьер-министру России, председателю "Единой России" Дмитрию
Медведеву. Марина Блудян отметила, что сейчас действуют порядка двух миллионов
требований, 221 вид контроля и 541 вид разрешительной документации для
предпринимателей.
Реформирование контрольно-надзорной деятельности существенно
сократит требования к бизнесу и уберет лишние расходы, заявила председатель
экспертного совета площадки "Лидерство и развитие". Так, по оценке
Блудян, порядка 12% стоимости плодово-овощной продукции приходится на
соблюдение фитосанитарных норм и требований, 8% цены колбасной продукции – на оформление ветеринарно-сопроводительной документации. По словам
эксперта, около 7,5% ВВП – это затраты на получение разрешительной
документации.
Проверке контрольно-надзорных органов подвергается треть
предпринимателей. При этом количество внеплановых проверок по итогам прошлого
года в 3,4 раза превысило плановые.
"Необходимо перейти к альтернативной форме контроля и
надзора, которая заключается в страховании ответственности работодателя перед
работниками, страховании ответственности перед потребителями, страховании
рисков нанесения ущерба и вреда жизни и здоровья граждан, материального ущерба
и ущерба охраняемых государством ценностей", – уверена Блудян.
Кроме того, уверена партиец, нужно четко определить критерии
применения риск-ориентированного подхода, создать простую и прозрачную систему
ответственности бизнеса.
Предложения "Единой России" несут социальную
значимость, подчеркнула Блудян. По ее словам, "ЕР" обсуждала эти инициативы с
правительством и специалистами. "Если они будут
реализованы, то это принесет ощутимый вклад в экономику страны и поднимет
уровень жизни людей", – уверена она.