Футбольный клуб Лацио в ответном полуфинальном матче Кубка Италии против Милана оказался сильнее соперника со счетом 1:0 и по сумме двух встреч вышел в решающую стадию турнира. Автором победного мяча стал Хоакин Корреа.

Футбольный клуб "Лацио" в ответном полуфинальном матче Кубка Италии против "Милана" оказался сильнее соперника со счетом 1:0 и по сумме двух встреч вышел в решающую стадию турнира. Автором победного мяча стал Хоакин Корреа.Свой гол он забил на 58-й минуте матча. Больше командам отличиться не удалось. Игра прошла на стадионе "Сан-Сиро". Первая встреча между "Миланом" и "Лацио" завершилась нулевой ничьей.В финале "Лацио" сразится с победителем пары "Фиорентина" – "Аталанта".