Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова навестила получивших термотравмы от природных пожаров забайкальцев в краевом ожоговом центре. Пострадавшие были доставлены из Борзинского, Ононского и Агинского районов, которые оказались в эпидцентре пожаров. Скворцова оценила состояние здоровья пациентов и спросила о тактике лечения больных.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова навестила получивших термотравмы от природных пожаров забайкальцев в краевом ожоговом центре. Пострадавшие были доставлены из Борзинского, Ононского и Агинского районов, которые оказались в эпидцентре пожаров. Скворцова оценила состояние здоровья пациентов и спросила о тактике лечения больных. Двое пока находятся в отделении реанимации, шестеро — в обычных палатах центра.Федор Чепцов, главный врач первой городской клинической больницы Читы, сообщил министру здравоохранения, что накануне больным с серьезными повреждениями хирурги сделали операции по удалению ожоговых струпов. После чего, им предстоит поэтапное восстановление. Состояние пациентов с менее тяжёлыми термическими травмами улучшилось, заверил главврач. Оказание медицинской помощи осуществляется по согласованию с главным комбустиологом России.ГТРК "Чита" напоминает, за последние сутки общее количество получивших термические и иные травмы в результате вспыхнувших природных пожаров в Забайкальском крае возросло до 36 человек, восемь из них были доставлены силами санавиации в краевой ожоговый центр. Детей среди пострадавших нет, погибших нет.Стоит отметить. что министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова прибыла в Читу вместе с президентом в рамках его встречи с северокорейским лидером. Кроме главы Минздрава в Чите побывали семь федеральных министров.