Всего с начала года зарегистрировали и ликвидировали рекордные 344 пала травы.

Всего с начала года зарегистрировали и ликвидировали рекордные 344 пала травы.Всего за пару дней в редакцию «33Live.Ru» написали и позвонили десятки обеспокоенных жителей области. Наших читателей по-настоящему волнуют непрекращающиеся палы травы, которые подбираются к жилым домам.Пугающая статистикаВ первое почти летнее воскресенье сезона областная столица погрузилась в смог: вокруг города спасатели тушили масштабный травяной пал. Причём горела не только пойма Клязьмы - горожане сообщали о палах, приближающихся к постройкам, и в северной части города за Пекинкой.Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области, возгорание на полях в пойме Клязьмы близ Владимира ликвидировали лишь к ночи.«Минувшие выходные были первыми в этом году довольно тёплыми. Антициклонный характер погоды, полное отсутствие осадков, ощутимый ветер на открытых пространствах, а главное, то, что некоторые люди игнорируют правила пожарной безопасности, привели к тому, что владимирским спасателям больше 100 раз пришлось тушить сухую траву», - рассказала начальник пресс-службы МЧС по Владимирской области Екатерина Мищенко.Всего с начала года зарегистрировали и ликвидировали рекордные 344 пала травы.«Эта статистика тревожна: палы травы губительны для всего живого. Гибнут растения, животные. Огонь с полей может перейти и на жилые дома... Огнеборцы тушили большие загорания травы в пойме реки Клязьмы - от улицы Дмитровская слобода до улицы Элеваторной. Множество очагов травяных пожаров ликвидировали они в этот день. Трудились более полусуток, - продолжает Екатерина Мищенко. - Площадь, на которой сгорела сухая трава (и всё живое!), - 20 гектаров. Многие владимирцы с горечью наблюдали, как горит эта местность, всегда благоухающая летом луговым разнотравьем. Теперь экосистема не скоро восстановится. Не думают об этом лишь поджигатели, совершая свои преступные действия».Особый режимГубернатор Владимир Сипягин подписал постановление о введении во Владимирской области особого противопожарного режима. В обладминистрации рассказали, что вместе с травяными палами за последние несколько дней произошло 2 лесных пожара в Киржачском и Ковровском районах общей площадью 0,6 гектара. Их локализовали в первые часы после возгорания.Строгий противопожарный режим вводят до особого распоряжения. Этот порядок ужесточает правила, уже введённые установлением пожароопасного сезона с 15 апреля. В частности, гражданам категорически запретили разжигать костры на своих дачных участках и приусадебных хозяйствах. Муниципалитетам рекомендовали ввести запрет на посещение лесов. Госохотинспекции дали указание запретить охоту в охотничьих угодьях региона.За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима гражданам придётся заплатить штраф от 4 тысяч до 5 тысяч рублей; должностным лицам - от 20 тысяч до 40 тысяч рублей; юридическим лицам - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.Если эти действия привели к возникновению лесного пожара, то штраф увеличивается: для граждан - 5 тысяч рублей; для должностных лиц - 50 тысяч рублей; для юридических лиц - от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.Но, очевидно, угроза попасться не пугает пироманов. Впрочем, знающие люди говорят, что палы на полях редко оказываются делом рук хулиганящих мальчишек. В организации поджогов прошлогодней растительности подозревают владельцев заброшенных участков сельхозназначения - ведь за деревья и бурьян на сельхозземлях назначают крупные штрафы от Россельхознадзора, поэтому владельцы предпочитают расчищать заброшенные угодья с помощью огня.КстатиВ Киржаче на прошлой неделе погибла пожилая москвичка - дачница сжигала мусор возле дома, огонь попал на одежду пенсионерки, затушить пламя женщина не смогла. А в деревне Плотавцево Петушинского района из-за палов сухостоя 17 апреля сгорели сразу 5 домов.КомментарийДиректор департамента лесного хозяйства Иван Петухов:«Главное в борьбе с природными пожарами - успеть оперативно их обнаружить и тушить на малых площадях. Сейчас мы реализуем трёхуровневый мониторинг. Прежде всего, это данные дистанционного зондирования земли из космоса с использованием системы «ИСДМ-Рослесхоз». Второй уровень - авиационный мониторинг. Третий уровень - наземный мониторинг мобильными группами лесничеств и филиалов Владимирского лесхоза.Кроме того, в этом году департамент внедряет дополнительный уровень - систему раннего обнаружения возгораний в лесах 30 камерами видеонаблюдения на вышках операторов сотовой связи. На первом этапе видеокамеры установят в Гусь-Хрустальном, Ковровском, Меленковском и Собинском районах».