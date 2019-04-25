Избрание Зеленского президентом Украины вызвало неоднозначную ракцию среди российских знаменитостей. Лидер рок-группы Машина времени Андрей Макаревич воспринял народоизявление в Незалежной крайне негативно.

Избрание Зеленского президентом Украины вызвало неоднозначную ракцию среди российских знаменитостей. Лидер рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич воспринял народоизявление в Незалежной крайне негативно.Макаревич заявил, что есть "одна вещь", объединяющая бывшую украинскую и нынешнюю российскую власть в "ненависти" к Зеленскому. "Это, значит, любой шутник может выскочить, как черт из табакерки, и с ходу набрать 70%? На чем же тогда мы, профессионалы, держимся?" – задался риторическим вопросом музыкант в своем Instagram.Подписчики добавили, что победа Зеленского на выбора не была столь уж легкой. "Не совсем "любой шутник". Это "любой шутник" + миллионы долларов и три года, потраченные на сериал "Слуга народа", которые собственно и обеспечили эту красивую победу", – написал один из пользователей Сети.Ранее раскритиковал книгу американской писательницы Джоанны Стингрей о петербургском рок-клубе 80-х. Андрей Макаревич заявил, что это ахинея.Свое мнение о произведении музыкант выразил в Facebook. Он обрушился с критикой на книгу "Стингрей в Стране чудес", в которой автор рассказывает о советской рок-музыке.