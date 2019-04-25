Уже несколько месяцев Андрей Аршавин не виделся со своей маленькой дочкой Есенией. Спортсмен боится провокации со стороны жены Алисы.

Уже несколько месяцев Андрей Аршавин не виделся со своей маленькой дочкой Есенией. Спортсмен боится провокации со стороны жены Алисы.На днях в Красносельском районном суде Санкт-Петербурга прошло первое заседание по делу о разводе Андрея Аршавина и его жены Алисы Казьминой. И если футболист просто хочет быстрее развестись и выразил готовность платить алименты, то его благоверная выдвинула крутые требования."Наша задача сохранить уровень жизни двухлетнего ребенка и Алисы после развода, для этого Аршавин должен платить два миллиона рублей в месяц на содержание дочери и столько же на содержание ее самой. Если семья не воссоединится, будем требовать четыре миллиона. А пока по просьбе Алисы суд дал им время на примирение", – объявил журналистам адвокат Казьминой Александр Добровинский.В доказательство своих слов юрист предоставил бумаги, которые подтвердили, что Алиса и ее двухгодовалый ребенок, живя с футболистом, расходовали по два миллиона в месяц. Адвокат Андрея Аршавина Виктория Савицкая в корне не согласна с такими требованиями. "Они написали, то, что хотели написать и совершенно необоснованно", – заявила она.По словам представителя Аршавина, одной из статей расходов был ежемесячный отдых двухлетнего ребенка, на который супруги якобы тратили по 100 тысяч рублей в месяц. При этом Виктория отметила, что в судебном процессе происходит "какое-то безумие".При этом встретиться с Алисой желания не изъявляет. "Андрей скучает по дочке, но не приезжает, потому что боится провокации. Будет приезжать, когда все решится", – цитирует официального представителя Андрея Аршавина . Виктория Савицкая призналась, что для спортсмена, который уже завершил футбольную карьеру, сумма в четыре миллиона такая же заоблачная, как и для обычного человека. Она убеждена, что у Алисы нет ни шанса добиться такого решения суда.