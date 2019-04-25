Накануне завершения сезона слухи о возможных трансферах тех или иных футболистов распространяются с небывалой скоростью. В итальянской Серии А больше всего инсайдерской информации приходится на фигуру капитана Наполи Лоренцо Инсинье. Его ждут в топ-чемпионатах Англии, Испании и Франции.

Накануне завершения сезона слухи о возможных трансферах тех или иных футболистов распространяются с небывалой скоростью. В итальянской Серии "А" больше всего инсайдерской информации приходится на фигуру капитана "Наполи" Лоренцо Инсинье. Его ждут в топ-чемпионатах Англии, Испании и Франции.Совсем недавно появилась информация, что полузащитник может перейти в мадридский "Атлетико". Теперь к "матрасникам" в борьбе за 27-летнего хавбека присоединились английские "Ливерпуль" и "Челси", а также чемпион Франции "Пари Сен-Жермен", сообщает Corriere dello Sport. Инсинье – воспитанник "Наполи", так что, скорее всего, в другой клуб Серии "А" он не перейдет, а вот заграничный трансфер вполне возможен.