Певица Юлианна Караулова стала очередной звездной гостьей шоу Ивана Урганта. Артистка разоткровенничалась об отношениях с Филиппом Киркоровым.

Певица Юлианна Караулова стала очередной звездной гостьей шоу Ивана Урганта. Артистка разоткровенничалась об отношениях с Филиппом Киркоровым.На днях у Юлианны Карауловой был день рождения. Артистку поздравил и Иван Ургант. Причем не обошлось без юмора. В качестве торта телеведущий вручил имениннице холодец со свечками. Шоумен сделал это специально, потому что он не вызывает у исполнительницы никакого аппетита. Однако певица все же попробовала студень.А еще Юлианна Караулова рассказала о своем прошлом. Так, с четырех до 11 лет она жила в Болгарии, так как там работал ее отец. Разумеется, за это время Юлианна выучила болгарский язык. Однако когда ее семья покинула страну и стала жить в России, у девочки не оказалось никакой языковой практики, поэтому навыки быстро растерялись.Впрочем, артистка отметила, что она прекрасно понимает болгарский, но говорить на нем уже не может. Однако ей неожиданно пришел на помощь Филипп Киркоров. Поп-король отечественной эстрады недавно узнал о болгарском прошлом певицы. И он ей предложил при встречах говорить только по-болгарски. Это маленький секрет якобы позволил бы им с спокойно обсуждать то, что не предназначено для посторонних ушей, или просто разговаривать на общие темы, поведала Юлианна Караулова.Отметим, что артистке исполнился 31 год. "Кажется, все только начинается (но это не точно))). Мне есть к чему стремиться и куда расти, и это прекрасная новость, я считаю. Впереди темный лес, но от этого интересней)) (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – написала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram .