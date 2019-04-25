По информации представителя компании Facebook, принадлежащая ей одноименная социальная сеть ожидает от американских контролирующих органов штраф в размере от трех до пяти миллиардов долларов из-за скандала, связанного с утечкой данных пользователей.

По информации представителя компании Facebook, принадлежащая ей одноименная социальная сеть ожидает от американских контролирующих органов штраф в размере от трех до пяти миллиардов долларов из-за скандала, связанного с утечкой данных пользователей.Ранее компания Facebook отчиталась о сокращении прибыли по итогам первого квартала 2019 года по сравнению с тем же периодом 2018 года на 51 процент — до 2,43 миллиарда долларов. При этом выручка социальной сети сократилась на 39 процентов — до 3,3 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости.Как сообщалось, немногим более года назад компания Facebook признала, что данные 87 миллионов пользователей социальной сети, в основном, из в США, были скомпрометированы и ошибочно переданы компании Cambrige Analitica. По данным СМИ, эта компания использовала технологии глубинного анализа данных для разработки стратегической коммуникации в ходе избирательных кампаний в Интернете и сотрудничала с Дональдом Трампом во время его предвыборной кампании. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и демонстрировали им рекламу, прямо попадавшую в зону их интересов. Разразившийся скандал привел к тому, что главе Facebook Марку Цукербергу пришлось отвечать за произошедшее в американском конгрессе. Позже по линии ряда американских ведомств и Конгресса США были открыты расследования, связанные с утечкой данных пользователей.