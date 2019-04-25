Женщине, по чьей вине начался пожар, назначили штраф

Женщине, по чьей вине начался пожар, назначили штрафДнем 20-го апреля на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о том, что горит дачный домик в СНТ №1 «Текстильщик» в Коврове. К месту пожара незамедлительно выехали спасатели.Оказалось, что горел кирпичный домик. Пожарные быстро справились с огнём, не дав ему перекинуться на соседние дачи.В ходе проверки выяснилось, что пожар произошёл по вине хозяйки соседней дачи. Женщина убиралась у себя на участке и сложила сухую траву в железную бочку. Погода стояла ветреная, и очередной порыв сдул из бочки горящую траву. Огонь распространился по участку женщины, и перекинулся на соседний садовый участок.Женщине, по чьей вине начался пожар, назначили штраф.