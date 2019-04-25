Стали известны подробности скандального ухода певца из
Black Star. О том, что теперь будет делать Егор Крид (Егор Булаткин), поведал гендиректор лейбла Павел Курьянов (Пашу).
Стали известны подробности скандального ухода певца из
Black Star. О том, что теперь будет делать Егор Крид (Егор Булаткин), поведал гендиректор лейбла Павел Курьянов (Пашу).
Пашу подтвердил,
что музыкант уходит с лейбла, основанного и принадлежащего Тимати. Он заявил,
что стороны смогли договориться.
Интервью гендиректора Black Star было вскоре удалено с YouTube, но поклонники
успели залить главные
моменты в Instagram. Оказалось, что творческий псевдоним Егора Крида останется
при нем. "Мы договорились", – цитирует Курьянова
Другие подробности не раскрываются. Таким
образом Егор Крид поставил Тимати на место, отстояв псевдоним, который Тимати
хотел отобрать.
Напомним, ранее стало известно, что расстается
с музыкальным лейблом Black Star, с которым он долго сотрудничал. По
некоторым данным, причиной стали финансовые разногласия
сторон. Артист получал лишь 20% от всей выручки за
выступления, но настаивал на половине. Однако официального подтверждения этой
версии нет.
Как писали "Дни.ру", сотрудники лейбла отказались продлевать
с музыкантом контракт, срок которого истек в начале марта. Гендиректор компании заявлял, что может лишиться творческого псевдонима и стать Булаткиным, либо выбрать
себе другое сценическое имя.