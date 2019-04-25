Стали известны подробности скандального ухода певца из Black Star. О том, что теперь будет делать Егор Крид (Егор Булаткин), поведал гендиректор лейбла Павел Курьянов (Пашу).

Стали известны подробности скандального ухода певца изBlack Star. О том, что теперь будет делать Егор Крид (Егор Булаткин), поведал гендиректор лейбла Павел Курьянов (Пашу).Пашу подтвердил,что музыкант уходит с лейбла, основанного и принадлежащего Тимати. Он заявил,что стороны смогли договориться.Интервью гендиректора Black Star было вскоре удалено с YouTube, но поклонникиуспели залить главныемоменты в Instagram. Оказалось, что творческий псевдоним Егора Крида останетсяпри нем. "Мы договорились", – цитирует КурьяноваДругие подробности не раскрываются. Такимобразом Егор Крид поставил Тимати на место, отстояв псевдоним, который Тиматихотел отобрать.Напомним, ранее стало известно, что расстаетсяс музыкальным лейблом Black Star, с которым он долго сотрудничал. Понекоторым данным, причиной стали финансовые разногласиясторон. Артист получал лишь 20% от всей выручки завыступления, но настаивал на половине. Однако официального подтверждения этойверсии нет.Как писали "Дни.ру", сотрудники лейбла отказались продлеватьс музыкантом контракт, срок которого истек в начале марта. Гендиректор компании заявлял, что может лишиться творческого псевдонима и стать Булаткиным, либо выбратьсебе другое сценическое имя.