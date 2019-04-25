Традиционно финал конкурса приурочили ко Дню местного самоуправления

Традиционно финал конкурса приурочили ко Дню местного самоуправленияВо Владимире прошел финал конкурса «Лучший муниципальный служащий Владимирской области». Его проводят уже третий год подряд для того, чтобы поддержать лучших муниципальных служащих, повысить престиж этой профессии, обменяться опытом.«Традиционно финал конкурса приурочили ко Дню местного самоуправления. Пользуясь случаем, поздравляю всех с праздником! Во Владимирской области работает около 3 тысяч муниципальных служащих, большинство из них – женщины. Конкурс - очевидная мотивация к более активной профессиональной деятельности и постоянному саморазвитию. Помимо этого, творческое соревнование позволяет выявить наиболее грамотных и инициативных работников и заслуженно их поощрить», – заявил врио заместителя главы региона Аркадий Боцан-Харченко.В рамках мероприятия 7 финалистов презентовали проекты, успешно прошедшие первый и второй этапы конкурса. Члены конкурсной комиссии оценивали актуальность работы, её оригинальность и творческий подход, ораторское мастерство выступающего и культуру поведения, логичность и чёткость ответов на вопросы.Первое место завоевала Надежда Игонина из администрации Второвского сельского поселения Камешковского района, второе место присудили Татьяне Рубцовой из администрации Гусь-Хрустального района и третье место досталось Ольге Смирновой из администрации Киржачского района).