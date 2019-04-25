На 40-й день после смерти Юлии Началовой ее 12-летняя дочь Вера вышла на сцену. Поддержать ребенка пришла вся большая семья.

На 40-й день после смерти Юлии Началовой ее 12-летняя дочь Вера вышла на сцену. Поддержать ребенка пришла вся большая семья.Футболист Евгений Алдонин – единственный из всех возлюбленных Юлии Началовой, с которым певица поддерживала отношения и после расставания. А рожденная от него дочка Вера, которая носила фамилию Алдонина, в отце души не чаяла.Сложились у нее неплохие отношения и с мачехой – новой женой отца Ольгой (2014 году Алдонин снова вступил в брак, а в октябре 2016 года стал отцом во второй раз). Ольга Алдонина, судя по всему, побывала на выступлении дочки мертвой Началовой и выставила видеозапись оттуда на своей странице в социальной сети Instagram.Верочка вышла на сцену с песней The one I love. Много лет назад, как напоминает , во время исполнения именной этой композиции Началова вывела Веру на сцену и сказала девочке, что ее жизнь изменилась с появлением дочки. Тогда певица пообещала, что всегда будет рядом. Вера Алдонина во время собственного исполнения песни в школе явно вспомнила о тех словах матери. И люди не могли сдержать слез от этого пронзительного номера.Ранее пресс-секретарь Началовой Анна Исаева пояснила, почему Вера Алдонина поет во время 40-дней со дня смерти матери. "Жизнь продолжается, и у Юлиной дочки Веры состоится запланированный за полгода ответственный концерт в школе, день открытых дверей, на котором мы с Юлей собирались присутствовать, строили планы, как это будет", – рассказала Исаева. – На этом концерте сегодня была минута молчания и звучала та самая колыбельная на английском, исполненная когда-то на бенефисе и посвященная маленькой Верочке. Так вот, сегодня Вера берет эстафету – и поет сама".