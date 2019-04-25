Мария Максакова не выходит на связь. Обычно активная в соцсетях оперная дива таинственно исчезла с горизонта – сразу после того, как выступила с заявлением в суде.

Мария Максакова не выходит на связь. Обычно активная в соцсетях оперная дива таинственно исчезла с горизонта – сразу после того, как выступила с заявлением в суде.Поклонники обеспокоены. Обычно активная в соцсетях Мария Максакова не появляется на связи. Последний пост певицы появился за день до того, как артистка выступила со своим заявлением.Напомним, Мария Максакова своими новыми показаниями разрушила версию, предложенную с самого начала расследования генпрокурором Украины Юрием Луценко. В соответствии с ней, в деле прослеживалась "рука Кремля", участие ФСБ и бывшего мужа оперной певицы Владимира Тюрина.Однако певица внезапно резко изменила показания. заявила, что ни ФСБ, ни предприниматель Владимир Тюрин не имеют отношения к преступлению.СМИ тем временем обсуждают причины, по которым Мария Максакова изменила свои показания в деле об убийстве ее мужа. Журналисты предполагают, что певица "уловила изменение тренда" после победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины – отказ от ненависти к России.Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков вместе с женой сбежал на Украину. В марте 2017 года его застрелили возле отеля в центре Киева. Заказчиком убийства назвали бывшего гражданского мужа Максаковой – Владимира Тюрина. Однако певица позже заявила, что готова извиниться перед Тюриным, если будет доказана его непричастность к убийству, напоминает