В матче 31-го тура чемпионата Англии по футболу между Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед команда Хосепа Гваридолы забила два мяча. Последний из них стал для горожан 157-м во всех соревнованиях в нынешнем сезоне. Это новый рекорд для английских клубов.

В матче 31-го тура чемпионата Англии по футболу между "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" команда Хосепа Гваридолы забила два мяча. Последний из них стал для "горожан" 157-м во всех соревнованиях в нынешнем сезоне. Это новый рекорд для английских клубов.Любопытно, что "Манчестер Сити" побил собственное же достижение, установленное им в сезоне-2013/14. Тогда футболисты английского клуба забили 156 мячей, сообщает официальный сайт АПЛ.Напомним, что "горожане" обыграли "красных дьяволов" со счетом 2:0 и вновь возглавили турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав 89 очков.