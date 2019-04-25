Уральские пельмени распались вовсе не из-за денег. Просто артисты ищут способы раскрыть свой творческий потенциал, утверждает Юлия Михалкова. Сама артистка не примкнула ни к белым, ни к красным.

"Уральские пельмени" распались вовсе не из-за денег. Просто артисты ищут способы раскрыть свой творческий потенциал, утверждает Юлия Михалкова. Сама артистка не примкнула ни к "белым", ни к "красным".для Юлии Михалковой – любимая семья, и разлад в коллективе переживает тяжело. Актриса не примкнула ни к одной из групп, так как для нее сделать выбор не представляется возможным."Тяжелее всего было то, что сами ребята перед гастролями настойчиво предлагали мне выбрать: за "красных" я или за "белых"? И как прикажете мне выбирать между "папой" и "мамой"?", – жалуется Михалкова.Юлия Михалкова перестала принимать участие в гастролях еще в прошлом году. Актриса объяснила, что в полном составе артисты выступают на сцене только в Екатеринбурге и записывают номера для телеканала СТС в столице – вот здесь Михалкова работает вместе с ними.А в туры актриса не ездит ни с кем. Юлия пояснила, что в равной степени уважает Андрея Рожкова, Славу Мясникова, Дмитрия Соколова и Дмитрия Брекоткина – поэтому ей легче было отказаться от гастролей, чем обидеть кого-то из близких друзей.В то же время, по мнению Михалковой, разговоры о распаде "Уральских пельменей" сильно преувеличены. Коллектив существует, просто в несколько ином виде. "Мы дружны назло недоброжелателям, живы-здоровы и, в конце концов, празднуем творческую "серебряную свадьбу", пока нас "разводят", – цитирует Юлию StarHit.Актриса отрицает, что причиной разлада в команде могли стать деньги. По ее мнению, творческие люди не способны променять идею на материальные ценности. Артисты захотели реализовать свой потенциал – и стали искать новые пути.