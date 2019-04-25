Виктория Боня уже много лет большую часть времени проводит в Монако, а в Москву приезжает только по работе. Знаменитость призналась, что столица России помогла ей преобразиться.

Виктория Боня уже много лет большую часть времени проводит в Монако, а в Москву приезжает только по работе. Знаменитость призналась, что столица России помогла ей преобразиться.По словам Бони, Москва напитывает ее молодой энергией. "Это город с безумным ритмом жизни, где ты постоянно находишься в движении и не можешь расслабиться ни на минуту. С одной стороны, это утомляет, с другой – придает сил", – поведала звезда в своем Instagram.Боня призналась, что столичная суета позволила ей скинуть еще еще 2-3 килограмма. Таким образом, Виктория сейчас в том весе, в котором была в 23-24 года.Звезда неоднократно заявляла, что в ее красоте "виновата" природа, а не пластические хирурги. заверила, что все поколения женщин их семьи славились красотой.Ранее Виктория рассказала, как оказалась на дне рождения у известного бразильского футболиста Неймара. Экс-участница "Дома-2" отметила, спортсмен сам прислал ей приглашение, от которого она не смогла отказаться.Модель прилетела на торжество в Париж, где был организован дорогой фуршет. "Я стояла за стоечкой и общалась с общими друзьями. Какая-то русская девочка, видимо, увидела меня и сфотографировала. Потом слила информацию желтой прессе. Написали, что я объедки ела. Ну если канапе и фуа-гра – это объедки, то ладно", – возмутилась знаменитость.