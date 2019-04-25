На эти деньги они реализуют свои научные идеи

На эти деньги они реализуют свои научные идеиМолодые владимирские ученые получат грант в размере 500 тысяч рублей, чтобы реализовать свою научную идею.Программу «Участник молодёжного научно-инновационного конкурса» («УМНИК») реализует Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. От 33-го региона победителями стали 9 человек. Восемь из них - молодые учёные ВлГУ. Список победителей регионального отбора утвердили в дирекции Фонда. Реализовать проект, на который выделили грант, им предстоит в 2 этапа в течение 2-х лет.