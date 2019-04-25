Общая сумма ущерба, причинённого потерпевшим, составила около 30 тысяч рублей

Общая сумма ущерба, причинённого потерпевшим, составила около 30 тысяч рублей18-летнего жителя Мурома обвиняют в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.В ноябре и декабре прошлого года в полиции поступило несколько сообщений от женщин. Неизвестный юноша подбегал к ним на улице, выхватывал сумки с находившимися в них документами, имуществом, деньгами и скрывался.Злоумышленника задержали в январе этого года. Он во всем признался, пояснив, что деньги оставлял себе, а прочее имущество выбрасывал.Общая сумма ущерба, причинённого потерпевшим, составила около 30 тысяч рублей.Уголовное дело направлено в суд.