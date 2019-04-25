Президент России Владимир Путин встретил лидера КНДР Ким Чен Ына на острове Русский на крыльце одного из корпусов кампуса Дальневосточного федерального университета, где для встречи высокого гостя был построен почетный караул.

Президент России Владимир Путин встретил лидера КНДР Ким Чен Ына на острове Русский на крыльце одного из корпусов кампуса Дальневосточного федерального университета, где для встречи высокого гостя был построен почетный караул.После того, как лимузин Ким Чен Ына подъехал ко входу, лидеры двух стран обменялись рукопожатием и прошли в здание, приветствуя по пути членов делегаций, передает ТАСС. После протокольного фотографирования и обмена приветственными речами главы государств проведут беседу в формате "тет-а-тет", которая пройдет в присутствии только переводчиков.Владимир Путин, обращаясь к Ким Чен Ыну, сообщил, что рассчитывает на то, что визит лидера КНДР в Россию поможет урегулированию ситуации на Корейском полуострове и приветствовал усилия Пхеньяна по нормализации отношений с Южной Кореей и США. В частности, он сказал: "Уверен, что ваш визит сегодня в Россию послужит делу развития двусторонних отношений, позволит лучше понять, какими путями можем урегулировать ситуацию на Корейском полуострове, что можем сделать вместе, что Россия может сделать для того, чтобы поддержать те процессы, которые сейчас происходят".По словам российского лидера, в двустороннем плане еще очень многое нужно сделать для развития торгово-экономических связей, развития гуманитарных контактов. Также он обратил внимание на тот факт, что представители двух стран давно договаривались об этой встрече. Президент Путин, ранее направлявший Ким Чен Ыну поздравление с избранием на должность главы КНДР, еще раз лично поздравил его.В свою очередь, северокорейский лидер Ким Чен Ын подчеркнул, что ситуация на Корейском полуострове вызывает большой интерес всего мирового сообщества, и начавшиеся переговоры должны стать важным событием для того, чтобы вместе оценить эту ситуацию и обменяться мнениями. Он поблагодарил своего российского коллегу за организацию переговоров и за возможность выделить в насыщенном графике Владимира Путина время для поездки во Владивосток на этот саммит. Ким Чены Ын также поздравил президента России с избранием на этот пост в 2018 году, что позволит ему "успешно работать над построением сильной России".Предполагается, что после завершения беседы переговоры продолжатся в расширенном составе с участием делегация двух стран. Всего на российско-северокорейские переговоры на высшем уровне отводится около четырех часов. По завершении переговоров запланирован прием, на котором по просьбе северокорейской стороны Ким Чен Ына будут угощать блюдами русской национальной кухни. По итогам встречи лидеров двух стран не будет ни совместных заявлений, ниподписания документов. Ожидается, что президент РФ Владимир Путин выйдет к журналистам, чтобы поделиться впечатлениями от саммита, передает "Интерфакс".