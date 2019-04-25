Полиция Шри-Ланки задержала 26-летнего молодого человека, при котором были обнаружены боеприпасы и несколько пропусков в федеральный парламент страны.

Полиция Шри-Ланки задержала 26-летнего молодого человека, при котором были обнаружены боеприпасы и несколько пропусков в федеральный парламент страны. Как сообщает интернет-издание Ada Derana, спецслужбы провели обыск в его квартире. Там они нашли винтовочные патроны, 13 сим-карт, несколько мобильных телефонов, кредитные карты и планшет. Помимо этого, у задержанного была самодельная карта, на ней изображен маршрут проезда к зданию парламента. В течение дня, как ожидается, он предстанет перед судом.Как сообщалось, в пасхальное воскресенье на Шри-Ланке прогремела серия из восьми взрывов, которые унесли жизни почти 360 человек, 520 — пострадали. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство "(ИГ, запрещена в РФ).По подозрению к причастности к терактам на Шри-Ланке задержаны более 100 человек. В совершении терактов участвовали девять террористов-смертников, личности восьми из них уже установлены.