В расположенной на западе Москвы по адресу: ул. Саляма Адиля, дом 9 корпус 2 новостройке в ночь на четверг, 25 апреля, возник пожар. Из-за возгорания, площадь которого составила 100 квадратных метров, обрушились конструкции жилого дома.

В расположенной на западе Москвы по адресу: ул. Саляма Адиля, дом 9 корпус 2 новостройке в ночь на четверг, 25 апреля, возник пожар. Из-за возгорания, площадь которого составила 100 квадратных метров, обрушились конструкции жилого дома.Источник в столичных экстренных службах уточнил, что горит кровля строящегося здания, пожар тушат 25 пожарных расчетов, передает ТАСС. На место происшествия прибыл глава МЧС Москвы Игорь Денисов.РИА Новости уточняет, что причиной пожара стало возгорание деревянных материалов на 42-м этаже строящегося дома. Данных о пострадавших не поступало.