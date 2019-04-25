Как сообщают местные СМИ, взрывное устройство сработало в районе города Пугода. Данные о возможных погибших или пострадавших пока не поступали. Правоохранительные органы ведут расследование случившегося.

Как сообщают местные СМИ, взрывное устройство сработало в районе города Пугода. Данные о возможных погибших или пострадавших пока не поступали. Правоохранительные органы ведут расследование случившегося.Тем временем, число задержанных по делу о воскресных терактах увеличилось до 76 человек. Этим утром власти запретили использование беспилотников в воздушном пространстве острова из соображений безопасности.На острове до сих пор действует комендантский час, напоминает телеканал "Россия 24". По данным СМИ, экстремисты также планировали устроить несколько взрывов на похоронах жертв терактов. Напомню, погибли почти 360 человек, не менее 500-от получили ранения.