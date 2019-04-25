Потерпевшая рассказала, что попросила помощницу по хозяйству обменять денежные средства...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Раменки г. Москвы задержали 28-летнюю москвичку по подозрению в краже денежных средств.В территориальный отдел полиции поступило сообщение от 51-летней жительницы столицы. Она рассказала, что попросила помощницу по хозяйству обменять денежные средства – рубли на иностранную валюту. Женщина взяла деньги, но так и не вернулась. Материальный ущерб составил около 500 тысяч рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую.Установлено, что женщина взяла денежные средства, но менять их не стала, а распорядилась по своему усмотрению.По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Раменки г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93