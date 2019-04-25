Ожирение и диабет можно лечить временным окном. Метод, опробованный австралийскими учеными, прост и эффективен.

Ожирение и диабет можно лечить "временным окном". Метод, опробованный австралийскими учеными, прост и эффективен.Исследования относительно проводили ученые Университета Аделаиды и Южно-австралийского Института здравоохранения. Они выяснили, что прием пищи в ограниченный отрезок времени снижает риск развития диабета 2-го типа.Пациентов разбили на 2 группы. Согласно условиям эксперимента, одна группа могла питаться с 8 часов утра до 17:00. Вторая – с полудня до 21:00. Ограничений в меню на них не накладывали – люди употребляли привычную для них пищу.Концентрацию глюкозы в крови пациентов замеряли ежедневно. Оказалось, что девятичасовое "окно" приема пищи улучшает метаболизм, упрощает контроль над уровнем сахара и борется с . Добиться такого эффекта удалось благодаря снижению массы тела пациентов, уверены медики.Главный вывод врачей – снизить вероятность заболевания диабетом и можно, не ограничивая себя в любимых продуктах. Выяснилось, что прием пищи в подходящее время суток снижает резистентность к углеводам. Окончательно подтвердить вывод медиков должны дальнейшие исследования, пишет MedicalXpress.