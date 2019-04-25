По итогам всех соревновательных дней владимирские спортсмены стали третьими в общекомандном зачёте

По итогам всех соревновательных дней владимирские спортсмены стали третьими в общекомандном зачётеВоспитанница Владимирской спортивной школы олимпийского резерва по тяжёлой атлетике Наталья Щёголева завоевала 2 золотые медали на первенстве России по тяжёлой атлетике среди юниоров и юниорок от 15-ти до 23-х лет, который проходил во Владимире. В соревнованиях участвовало почти 200 спортсменов со всей страны. В команду 33-го региона входило 12 человек.Наталья Щёголева выступала в весовой категории «87 килограмм» и стала лучшей в рывке (82 килограмм), толчке (105 килограмм) и в сумме двоеборья (187 килограмм). Девушка представляла сразу 2 региона: Владимирскую область и параллельно – Московскую.По итогам всех соревновательных дней владимирские спортсмены стали третьими в общекомандном зачёте. Набрав в сумме 427 очков, тяжелоатлеты уступили лишь Москве и Подмосковью.Напомним, кроме Натальи Щёголевой победителями и призёрами первенства России по тяжёлой атлетике стали ещё 3 наших спортсмена. Юлиана Опекунова выиграла 3 бронзовые медали, Сергей Дорофеев принёс в копилку сборной региона 2 золотые и бронзовую награды, а Ирина Фурдик завоевала 3 «золота».