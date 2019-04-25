Известную певицу заметили идущей по улице с полотенцем на голове. Вера Брежнева поделилась подробностями в Instagram Stories.

Известную певицу заметили идущей по улице сполотенцем на голове. Вера Брежнева поделилась подробностями в InstagramStories.Исполнительницас полотенцем на голове прогуливалась по территории загородногокомплекса Барвиха Luxury Village. Кадр опубликовал порталЭкс-солисткагруппы "ВИА Гра" направлялась на съемочную площадку, где должнабыла пройти рекламная фотосессия. Как рассказала певица, перед съемкамией помыли голову в соседнем салоне, передаетВера Брежнева иронично отнесласьк своему внешнему виду. Видео с полотенцем на голове онаподписала хэштегом #настиле.Отметим,Вера Брежнева часто балует своих поклонников соблазнительными фото в соцсети.Неизменно певица получает массу положительных откликов на них. Фолловерывосхищаются стройной фигурой знаменитости и ее неувядающей красотой.При этомфанатов Веры Брежневой интересует не только творчество, но и личная жизньартистки. Напомним, ранее они заговорили о проблемах знаменитости в отношенияхс супругом-продюсером Константином Меладзе.Как писали"Дни.ру", некоторые предположили, что ВераБрежнева закрутила любовь с молдавским певцом Даном Баланом. Поводомдля сплетен стал ролик, который она опубликовала в Instagram.