Известную певицу заметили идущей по улице с
полотенцем на голове. Вера Брежнева поделилась подробностями в Instagram
Stories.
Известную певицу заметили идущей по улице с
полотенцем на голове. Вера Брежнева поделилась подробностями в Instagram
Stories.
Исполнительница
с полотенцем на голове прогуливалась по территории загородного
комплекса Барвиха Luxury Village. Кадр опубликовал портал
Экс-солистка
группы "ВИА Гра" направлялась на съемочную площадку, где должна
была пройти рекламная фотосессия. Как рассказала певица, перед съемками
ей помыли голову в соседнем салоне, передает
Вера Брежнева иронично отнеслась
к своему внешнему виду. Видео с полотенцем на голове она
подписала хэштегом #настиле.
Отметим,
Вера Брежнева часто балует своих поклонников соблазнительными фото в соцсети.
Неизменно певица получает массу положительных откликов на них. Фолловеры
восхищаются стройной фигурой знаменитости и ее неувядающей красотой.
При этом
фанатов Веры Брежневой интересует не только творчество, но и личная жизнь
артистки. Напомним, ранее они заговорили о проблемах знаменитости в отношениях
с супругом-продюсером Константином Меладзе.
Как писали
"Дни.ру", некоторые предположили, что Вера
Брежнева закрутила любовь с молдавским певцом Даном Баланом. Поводом
для сплетен стал ролик, который она опубликовала в Instagram.