Максим Виторган после развода с Ксенией Собчак стал феминистом. Если так пойдет дальше, актер начнет приставать к мужикам.

Максим Виторган после развода с Ксенией Собчак стал феминистом. Если так пойдет дальше, актер начнет приставать к мужикам.и Ксения Собчак вполне могут стать подружками. Судя по поведению бывшего супруга телеведущей, к этому дело и идет, считает популярный блогер Лена Миро."После развода бывший муж Ксюшади стал феминистом. Еще немного и начнет приставать к атлетичным мужчинам 35-45, забитым татухами, гуляющим с коляской. Ну, прям как Собчак", – написала Миро в своем телеграм-канале (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).На подобные мысли наводят посты в Instagram. Сейчас артист путешествует по Норвегии. Даже с далекого севера актер умудрился привлечь внимание бывшей жены: увидев в микроблоге фотографию экс-супруга с ружьем, Ксения Собчак в комментариях попросила его никого не убивать.На одной из последних фотографий обнимает березку, которую нашел на заснеженных просторах Норвегии, и нежно ее целует. Подписчиков такое поведение актера обеспокоило. Большинству сразу пришли на ум стихи Есенина: они решили, что артсит полез обниматься с березой, так как "одурел в доску" без Ксюшиной ласки.Другие высказались еще жестче в отношении Собчак. Они увидели явную схожесть бывшей жены с запечатленным на снимке деревом. Однако имели в виду вовсе не стройность, а поведение в постели.