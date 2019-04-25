Подозреваемый вовлекал в свою противоправную деятельность несовершеннолетнего...

Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по САО задержали подозреваемого в вовлечении несовершеннолетнего в противоправную деятельность.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан 33-летний ранее судимый москвич, подозреваемый в незаконном сбыте наркотического средства –метилэфедрона 17-летнему подростку. При обыске по месту жительства в квартире у злоумышленника были обнаружены и изъяты культивированные растения, содержащие в своем составе каннабис, которые направлены на экспертизу.Как выяснили оперативники, подозреваемый также вовлекал в свою противоправную деятельность несовершеннолетнего, которому для дальнейшего распространения злоумышленник передавал наркотические средства.По данному факту отделением дознания ОМВД России по району Аэропорт возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 150 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления» и ст.228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29