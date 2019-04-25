Установлено, что злоумышленник заметил находящиеся в салоне автомашины ключи, завел двигатель и скрылся с места происшествия.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Перово задержали 18-летнего москвича, подозреваемого в угоне иномарки.В территориальный отдел полиции обратился водитель такси с сообщением об угоне автомобиля. Мужчина пояснил, что приехал в гости к знакомому, припарковал свой автомобиль марки «КИА» около дома на 2-й Владимирской улице, но через некоторое время не обнаружил машину на месте. Сумма ущерба составила 700 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на улице Плеханова. Установлено, что злоумышленник заметил находящиеся в салоне автомашины ключи, завел двигатель и скрылся с места происшествия.По данному факту дознанием ОМВД России по району Перово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автотранспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73