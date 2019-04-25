После того, как Вашингтон Кэпиталз завершил выступления в Кубке Стэнли, тренерский штаб сборной России по хоккею рассчитывает, что Дмитрий Орлов, Евгений Кузнецов и Александр Овечкин примут участие в чемпионате мира. Соответствующие приглашения им уже отправлены.

После того, как "Вашингтон Кэпиталз" завершил выступления в Кубке Стэнли, тренерский штаб сборной России по хоккею рассчитывает, что Дмитрий Орлов, Евгений Кузнецов и Александр Овечкин примут участие в чемпионате мира. Соответствующие приглашения им уже отправлены.Как сообщает Чемпионат.ком, защитник Дмитрий Орлов, нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин приглашены в сборную России для участия в чемпионате мира. Ответа от самих хоккеистов пока не поступило.Ранее освободились от участия в Кубке Стэнли Никита Кучеров, Андрей Василевский (оба"Тампа-Бэй") и Евгений Малкин ("Питсбург"). Они будут привлечены в сборную страны и сыграют на мировом первенстве в Словакии.