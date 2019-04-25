Молодой человек похищал у женщин на улице сумки с имуществом и деньгами.

Следственным отделом МО МВД России «Муромский» завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего местного жителя. Молодой человек обвиняется в совершении серии преступлений, предусмотренных ст.161 УК РФ (грабеж).В ноябре и декабре прошлого года в дежурную часть МО МВД России «Муромский» поступило несколько сообщений от местных жительниц о том, что неизвестный молодой человек подбегал к ним на улице, похищал сумки с находившимися в них документами, имуществом, денежными средствами и скрывался.Фигурант был задержан сотрудниками уголовного розыска в январе текущего года в результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий. В содеянном он сознался, пояснив, что деньги оставлял себе, а прочее имущество выбрасывал.В ходе следствия установлена причастность обвиняемого к четырем эпизодам противоправной деятельности.Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила около 30 000 рублей.На время следствия фигурант был заключен под стражу.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения, по существу.