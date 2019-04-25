Ким Чен Ын заблудился на острове Русский. Владимиру Путину пришлось ждать прибывшего в Россию северокорейского лидера около получаса.

Ким Чен Ын заблудился на острове Русский. Владимиру Путину пришлось ждать прибывшего в Россию северокорейского лидера около получаса.Историческая встреча с президентом России на острове Русский началась с задержкой. Прибывший в Россию на бронепоезде лидер КНДР забежал в свой номер в гостиничном корпусе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке, чтобы переодеться.В результате российскому президенту Владимиру Путину пришлось около получаса ждать, пока его северокорейский коллега доберется к месту переговоров. Км Чен Ын сменил черную шляпу и пальто на элегантный френч из итальянской ткани. Однако было видно, что собирался он в спешке: сзади френч был заправлен в брюки, пишет "МК".Председатель КНДР в первую очередь поблагодарил Путина за то, что российский президент, несмотря на занятость преодолел тысячи километров, чтобы провести эту встречу. "Ситуация на Корейском полуострове вызывает большой интерес мирового сообщества. Надеюсь, что наши переговоры станут важным событием, чтобы вместе оценить эту ситуацию, обменяться мнениями и урегулировать вопрос", – цитируетЭто первая зарубежная поездка Ким Чен Ына за все время его правления. Он ранее отмечал, что давно планировал побывать в России. Кроме того, северокорейский лидер напомнил, что его отец Ким Ир Сен очень любил нашу страну, пишет .Владимир Путин, приветствуя Ким Чен Ына, выразил уверенность, что нынешний визит послужит делу развития двусторонних отношений, передает .Перед началом встречи представителей КНДР и России охранники северокорейского лидера Ким Чен Ына протерли его стул спиртовым раствором. Сами переговоры проходили в закрытом режиме.