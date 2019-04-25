Регина Тодоренко нашла способ привлечь внимание своих подписчиков. На фотографии, опубликованной в Instagram телеведущей, ее невозможно узнать из-за перекошенного лица.

Регина Тодоренко нашла способ привлечь внимание своих подписчиков. На фотографии, опубликованной в Instagram телеведущей, ее невозможно узнать из-за перекошенного лица.подхватила свирепствующий в соцсетях челлендж #glamourбезретуши. Телеведущая, на взгляд пользователей Сети, даже слегка перестаралась. Она не только не отредактировала опубликованный снимок, но еще и состроила забавную, на ее взгляд, рожицу."Кстати, сейчас проходит крутой челлендж #glamourбезретуши!", – подписала фото Тодоренко. Звезда заявила, что передает эстафету дальше, своим подругам – а заодно поинтересовалась, какой контент подписчики хотели бы видеть в ее микроблоге.Подписчики признались, что им хотелось бы видеть на странице поменьше рекламы и позерства. Но нашлись и те, которым телеведущая нравится в любом образе. "На фото Вы ужасна... ужасна и красива!!! Мне нравится у Вас всё!!!", – восхищаются преданные фанаты (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).В декабре в семье Регины Тодоренко и Влада Топалова появилось пополнение: звезда родила сына Мишу. Едва восстановившись после родов, ведущая взялась за съемки своего нового шоу "Пятница с Региной". Однако сына она надолго не оставляет, все выпуски своей программы Регина снимает дома.Телеведущая не впервые собирает отрицательные отзывы поклонников на свои посты в микроблоге. Однако саму это не особенно расстраивает, на критику она обычно не отвечает.