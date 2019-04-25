53-летнюю певицу запечатлели садящейся в такси. Марина Хлебникова без макияжа перестала быть похожей на саму себя.

53-летнюю певицу запечатлели садящейся в такси. Марина Хлебникова без макияжаперестала быть похожей на саму себя.Некогда популярнаяпевица в последнее время практически исчезла из светской хроники.В октябре прошлого года ее глубоко потрясла трагическая смерть первогомужа. После этого Марина Хлебникова отменила сразу несколько концертови перестала выходить в свет.Недавно артисткув тот момент, когда она садилась в такси.Не желая привлекать к себе внимание прохожих, Марина Хлебникованадела кепку и отказалась от макияжа, сообщает . Втаком виде ее просто не узнать.Безкосметики и мудреной укладки исполнительница выглядит гораздо моложеи свежее, чем на снимках, которые ранее публиковал в своеммикроблоге пародист Александр Песков. К слову, опубликованы они и на странице артистки в Instagram.Тогда Марину Хлебникову разнеслипользователи Сети. Они предположили, что после страшной смерти экс-супругапевица злоупотребляет спиртным.В свою очередь Марина Хлебникова наподобные нападки хэйтеров предпочитает не реагировать. Ранее артисткарассказывала, что с депрессией ей удалось справиться благодаряподдержке близких.Напомним, осеньюпрошлого года Марина Хлебникова нашла бездыханное тело мужчины в двухуровневойквартире на Ратной улице в Северном Бутово. Сообщалось, что на компьютере былаоставлена предсмертная записка.