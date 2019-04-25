53-летнюю певицу запечатлели садящейся в такси. Марина Хлебникова без макияжа
перестала быть похожей на саму себя.
53-летнюю певицу запечатлели садящейся в такси. Марина Хлебникова без макияжа
перестала быть похожей на саму себя.
Некогда популярная
певица в последнее время практически исчезла из светской хроники.
В октябре прошлого года ее глубоко потрясла трагическая смерть первого
мужа. После этого Марина Хлебникова отменила сразу несколько концертов
и перестала выходить в свет.
Недавно артистку
в тот момент, когда она садилась в такси.
Не желая привлекать к себе внимание прохожих, Марина Хлебникова
надела кепку и отказалась от макияжа, сообщает . В
таком виде ее просто не узнать.
Без
косметики и мудреной укладки исполнительница выглядит гораздо моложе
и свежее, чем на снимках, которые ранее публиковал в своем
микроблоге пародист Александр Песков. К слову, опубликованы они и на странице артистки в Instagram.
Тогда Марину Хлебникову разнесли
пользователи Сети. Они предположили, что после страшной смерти экс-супруга
певица злоупотребляет спиртным.
В свою очередь Марина Хлебникова на
подобные нападки хэйтеров предпочитает не реагировать. Ранее артистка
рассказывала, что с депрессией ей удалось справиться благодаря
поддержке близких.
Напомним, осенью
прошлого года Марина Хлебникова нашла бездыханное тело мужчины в двухуровневой
квартире на Ратной улице в Северном Бутово. Сообщалось, что на компьютере была
оставлена предсмертная записка.