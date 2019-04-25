Новый выпуск ток-шоу Пусть говорят на Первом канале посвятили скончавшейся в ночь с 17 на 18 апреля актрисе. Редакторы программы намекнули, что Евгений Благонравов, сын Ирины Цывиной, скрывает настоящую причину ее смерти.

Новый выпуск ток-шоу "Пусть говорят" наПервом канале посвятили скончавшейся в ночь с 17 на 18 апреля актрисе. Редакторыпрограммы намекнули, что ЕвгенийБлагонравов, сын Ирины Цывиной, скрывает настоящую причину еесмерти.По словам подругартистки, молодой человек виляет, регулярно меняя свои показания. Именно он обнаружил бездыханное тело вдовы актера Евгения Евстигнеева.По словам Благонравова, причиной смерти его 55-летней матери стал инфаркт.Помимо прочих неисключается криминальная версия случившегося. Сначала Евгений заявил, чтообнаружил Ирину Цывину в коридоре на полу в луже крови, но позже местом, гдележало ее тело, назвал ванную комнату.Редакторыпрограммы "Пусть говорят" одними из первых узнали о смерти Ирины Цывиной. Вморге они встретились с сыном актрисы, ее директором и помощницей директора. СотрудницыПервого канала отметили странное поведение Евгения Благонравова. Якобы он был спокоен,а чуть позже и вовсе удалился спать.Также редакторы ток-шоурассказали о странном молодом человеке, который находился в квартире ИриныЦывиной после ее смерти. "Он в абсолютно нормальном, даже веселом состояниисидел в другой комнате. При нас он сходил в магазин, принес огромную сумку салкогольными напитками", – заявили они.Также выяснилось, что запоследние два дня до смерти Ирина Цывина находилась в депрессии из-за этогодруга сына, которого он привел жить к себе. Сотрудников Первого каналапоразило, как молодой человек распоряжался всем, что есть дома, как своим.Высказалась о странномповедении Евгения Благонравова и подруга Ксения Хаирова.Она рассказала, что ей известно, что сын актрисы на следующий день после ее смертиходил в бассейн.В свою очередь артистка ТатьянаВасильева, близко знавшая , поделилась своей историей разговора ссыном покойной актрисы. Она позвонила ему, чтобы спросить, не надо ли чем-нибудьпомочь. "Но ответил, что у него абсолютно все в порядке, делать ничего не надои задействованы очень серьезные люди. Я спросила: "Женя, что это было?" Онсказал: "Я пришел, мама лежала в луже крови", – поделилась актриса.