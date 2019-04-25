Исполнительница рассказала историю самых трудных съемок в своей жизни. По случаю десятилетия на сцене певица Нюша поделилась самыми знаковыми моментами своей карьеры.

Исполнительница рассказала историю самыхтрудных съемок в своей жизни. По случаю десятилетия на сцене певица Нюша поделиласьсамыми знаковыми моментами своей карьеры.Артистка напомнила поклонникам о своей первойработе – клипе "Вою на луну". По ее словам, этот трек остается самымдорогостоящим роликом по сей день.Певица Нюша призналась, что ее семья решилась на очень рискованныйшаг. "Мы продали единственную квартиру, чтобы снять клип на эту песню. Тогдаеще никто не знал, стоит ли оно того", – цитируют звезду По словам артистки,она никогда не перестанет благодарить родных за то, что они для нее сделали.Денег, полученных с продажи жилья, хватило еще на три клипа. "Этобыли самые трудные для меня съемки... Каждый трюк и переворот я выполняла сама",– поделилась певица Нюша. Также артистка сообщила, что очень боится высоты, а вовремя одного из дублей заклинило лебедку, и она провисела в воздухе больше20 минут.Кроме того, певице пришлось сниматься в холодной воде, а также впустыне в Ташкенте. В тот момент была осень, и температура не превышала 10градусов тепла. При этом Нюша работала в летней одежде.Напомним, что в концепрошлого года впервые стала мамой. Дочь артистки появилась на свет зарубежом. После родов звезда на какое-то время засела дома и занималась толькомладенцем. Несмотря на то что малышка забирает у почти все время, артистка все же находит возможностьпообщаться с фолловерами в Instagram. Ранее она заверила, что музыканикогда не уйдет из ее жизни.